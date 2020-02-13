Собянин рассказал о планах развития Куркино

Как меняется район?

Комплексное благоустройство московского района Куркино должно быть завершено в 2021-м году. В рамках программы "Мой район" там построят здание начальной школы, учебный корпус с детским садом и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, по просьбам местных жителей будет оборудована круглогодичная фестивальная площадка с торговыми павильонами и горнолыжный спуск. В четверг с ходом работ ознакомился Сергей Собянин.

Прокатиться с ветерком - не просто красивая фраза. А реальность для жителей столичного Куркино. Старый каток на улице Соловьиная роща теперь не узнать. На нем заменили охлаждающую подложку, установили аудиосистему и поставили трибуны для болельщиков. Поэтому фигуристы и хоккеисты теперь легко скользят по льду. В последнее время в районе поменялось многое, передает "ТВ Центр".

В Куркине появились три новых парка. Самый любимый среди жителей - "Пальмира", ведь его проект обсуждали на портале "Активный гражданин". Его разбили на месте пустыря.

Куркино по-официальному называют "приоритетным адресом в планах строительства образовательных учреждений". А все потому, что здесь много молодых семей с детьми.

"Куркино у нас район молодежный, поэтому требуется строительство школьных, дошкольных учреждений. Мы за последние годы построили 7 объектов. Этого все равно оказалось мало. Строим еще 2. Один из них уже практически готов, будет сдан в сентябре. И еще у нас один должен быть в 2021 году", - отметил Собянин.

Школа №1985, в которой мэр Москвы сегодня провел выездное совещание, это так называемый комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест. Трехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту. Сейчас в нем уже идут отделочные работы. Говорил сегодня мэр и о других объектах в районе.

Жить в Куркине и не заниматься спортом не получится. Горнолыжный склон превратился в полноценный спортивный комплекс. Его капитально обновили. Установили траволатор и канатную дорогу, обустроили трассу для тюбинга. И все это с уютными зонами отдыха.

"Также было обращение, так как район отчасти такой удаленный от центра города, сделать здесь круглогодичную фестивальную площадку так, как мы делаем во многих районах, в планах, насколько я помню, эта площадка должна быть сооружена уже в этом году", - сказал Собянин.

В этом году в районе продолжится масштабное благоустройство территорий. В приоритете будут бульварные и дворовые зоны вокруг новой фестивальной площадки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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