ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах развития Куркино

18:13
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Как меняется район?

Комплексное благоустройство московского района Куркино должно быть завершено в 2021-м году. В рамках программы "Мой район" там построят здание начальной школы, учебный корпус с детским садом и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, по просьбам местных жителей будет оборудована круглогодичная фестивальная площадка с торговыми павильонами и горнолыжный спуск. В четверг с ходом работ ознакомился Сергей Собянин.

Прокатиться с ветерком - не просто красивая фраза. А реальность для жителей столичного Куркино. Старый каток на улице Соловьиная роща теперь не узнать.  На нем заменили охлаждающую подложку, установили аудиосистему и поставили трибуны для болельщиков. Поэтому фигуристы и хоккеисты теперь легко скользят по льду. В последнее время в районе поменялось многое, передает "ТВ Центр".

В Куркине появились три новых парка. Самый любимый среди жителей -  "Пальмира", ведь его проект обсуждали на портале "Активный гражданин". Его разбили на месте пустыря.

Куркино по-официальному называют "приоритетным адресом в планах строительства образовательных учреждений". А все потому, что здесь много молодых семей с детьми.

"Куркино у нас район молодежный, поэтому требуется строительство школьных, дошкольных учреждений. Мы за последние годы построили 7 объектов. Этого все равно оказалось мало. Строим еще 2. Один из них уже практически готов, будет сдан в сентябре. И еще у нас один должен быть в 2021 году", - отметил Собянин.

Школа №1985, в которой мэр Москвы сегодня провел выездное совещание,  это так называемый комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест. Трехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту. Сейчас в нем уже идут отделочные работы. Говорил сегодня мэр и о других объектах в районе.

Жить в Куркине и не заниматься спортом не получится. Горнолыжный склон превратился в полноценный спортивный комплекс. Его капитально обновили. Установили траволатор и канатную дорогу, обустроили трассу для тюбинга. И все это с уютными зонами отдыха.

"Также было обращение, так как район отчасти такой удаленный от центра города, сделать здесь круглогодичную фестивальную площадку так, как мы делаем во многих районах, в планах, насколько я помню, эта площадка должна быть сооружена уже в этом году", - сказал Собянин.

В этом году в районе продолжится масштабное благоустройство территорий. В приоритете будут бульварные и дворовые зоны вокруг новой фестивальной площадки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Комплексное благоустройство московского района Куркино
Комплексное благоустройство московского района Куркино
Комплексное благоустройство московского района Куркино
Комплексное благоустройство московского района Куркино
Комплексное благоустройство московского района Куркино
Комплексное благоустройство московского района Куркино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.