Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

Что еще предложил президент?

Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию. На сегодняшний день в адрес группы поступило свыше 500 предложений от партий, общественных организаций и отдельных граждан, передает "ТВ Центр".

Проект закона о внесении поправок уже принят Госдумой в первом чтении, но, как отметил Владимир Путин, для проработки новых инициатив второе чтение можно будет отложить на некоторый срок. Принципиально важным остаётся требование президента о проведении по вносимым поправкам общероссийского голосования. Владимир Путин вновь подчеркнул, что с учётом важности принимаемых решений граждане должны напрямую высказаться по ним.

"Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. Чтобы граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали своё авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят - то поправки в Конституцию внесены не будут", - сказал Путин.

Для проведения общероссийского голосования, как и было решено ранее, выделят рабочий день, объявив его выходным. При этом Владимир Путин призвал проследить, чтобы этот день потом не отрезали от последующих праздничных и выходных. Судя по откликам граждан, наибольшую поддержку с их стороны получили предложения президента, направленные на укрепление суверенитета страны, а также фиксацию в Основном законе социальных гарантий.

Говоря о новых инициативах, Владимир Путин обратил внимание на то, что не все из них стоит включать в Конституцию, но ничто не должно быть упущено. Какие-то предложения могут быть реализованы через законы и подзаконные акты. Именно так, например, следует отрегулировать вопросы, связанные с увеличением пенсий. В Конституции необходимо закрепить лишь обязанность государства индексировать их не реже одного раза в год.

"К сожалению, у нас было неоднократно, когда в законе, в общем законе, какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете - и вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы. И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть на следующие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность проводить индексацию пенсий каждый год, то тогда такой лазейки у правительства уже не будет", - сказал Путин.

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила включить в конституционные полномочия правительства обязанность поддерживать и укреплять институт семьи. При этом, само понятие "семья" так же следует зафиксировать в Основном законе, определив его как союз мужчины и женщины. Владимир Путин идею поддержал, но обратил внимание на то, что формулировку следует уточнить, поскольку под неё не попадают неполные семьи.

"Брак - это союз мужчины и женщины. С семьёй немножко там по-другому. Но сама по себе идея правильная и должна быть поддержана. Сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается родителя номер один и родителя номер два, я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент у нас не будет родителя номер один и (номер два) - будет папа и мама", - отметил Путин.

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил зафиксировать в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Это тем более актуально, что сегодня многие западные страны пытаются переписать историю, возложив на Россию ответственность за развязывание войны. Статус державы-победительницы можно включить в преамбулу, где принято формулировать основополагающие ценности страны. Владимир Путин инициативу поддержал.

"Попытки переписать историю - они вредны, и конечно, имеют определённый подтекст. Они, как вы правильно сказали, рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт. Такое широкое общественное движение как "Бессмертный полк", он же подтверждает в значительной степени ваши слова - как это глубоко в сердце нашего народа: благодарность победителям и понимание значимости того, что они сделали для нас и для будущих поколений. Мы должны это чаще повторять. Вот в архивных документах, в том числе в немецких документах, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России: небольшую часть населения работоспособного сохранить на работах, на рабский труд. Всех остальных, которые не нужны - за Урал на Север. То есть на вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу нам добыл", - сказал глава государства.

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