ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон объявил о санкциях против российских компаний ВПК

18:09
  • четверг
  • 13 февраля 2020

В черный список попал три организации

Вашингтон объявил о санкциях против российских компаний военно-промышленного комплекса. В черный список попали три организации: "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".
"Москва привыкла": Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против "Роснефти"

В американской администрации считают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения. По версии госдепартамента, речь идет о поставках вооружений в Иран, КНДР и Сирию. В сообщении отмечается, что решение вступило в силу 3 февраля.

Интересно, что тульское КБП госдепу пришлось вносить в список повторно. Ограничения в отношении этой компании Вашингтон ввел еще в прошлом году, однако ошибся в написании: предприятие назвали "Конструкторским бюро приборов". На сей раз название написали правильно.

Под каток американских санкций попали не только российские компании. В перечне – целый ряд организаций из Китая, еще по одной – из Турции и Ирака, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Танк Т-72 в сборочном цехе завода
Танк Т-72 в сборочном цехе завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.