Вашингтон объявил о санкциях против российских компаний ВПК

В черный список попал три организации

Вашингтон объявил о санкциях против российских компаний военно-промышленного комплекса. В черный список попали три организации: "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".

В американской администрации считают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения. По версии госдепартамента, речь идет о поставках вооружений в Иран, КНДР и Сирию. В сообщении отмечается, что решение вступило в силу 3 февраля.

Интересно, что тульское КБП госдепу пришлось вносить в список повторно. Ограничения в отношении этой компании Вашингтон ввел еще в прошлом году, однако ошибся в написании: предприятие назвали "Конструкторским бюро приборов". На сей раз название написали правильно.

Под каток американских санкций попали не только российские компании. В перечне – целый ряд организаций из Китая, еще по одной – из Турции и Ирака, передает ТАСС.

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