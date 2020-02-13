В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

Проверили пол, поручни и вагоны

Самые популярные бактерии, встречающиеся в московском метро, идентичны микробам из подземки Нью-Йорка. К такому выводу пришли ученые, изучив пробы, взятые с пола, поручней и в вагонах столичного метрополитена. При этом болезнетворных бактерий в пробах почти не оказалось.

Международный консорциум исследует городскую микробиоту по всему миру. "Задачи этой работы – описать разнообразие, найти общие закономерности экологии таких микробных сообществ и создать основу для более прицельного анализа микроорганизмов, живущих в общественных местах", – приводит ТАСС пояснение одного из авторов работы, биолога из Университета ИТМО Александра Тяхта.

Для определения того, какие именно микроорганизмы обитают в метро, ученые использовали метод высокопроизводительного ДНК-секвенирования. Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.

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