Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине

Мэр столицы рассказал о развитии Куркино

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил ход реализации программы "Мой район" в районе Куркино. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети "В контакте" и в Twitter.

"Куркино - молодой московский район, и здесь очень много детей. За последние девять лет мы построили 5 детских садов и 2 школы. Но надо больше, и уже в сентябре этого года открываем на Воротынской улице комбинированную школу-детсад на 300 мест. В планах еще одно такое здание", - написал Сергей Собянин.

Он также вновь напомнил о комплексном подходе к развитию столичных районов в рамках программы "Мой район".

"К развитию районов мы подходим комплексно, и строительство соцобъектов - лишь часть программы #Мойрайон. С участием местных жителей привели в порядок парки "Пальмира", "Зеленый театр" и Детский парк в 3-м микрорайоне. Сделали реконструкцию горнолыжного комплекса "Куркино".<…> Строим новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и зданием молодежного центра спортивных волонтеров. В планах - закупка медоборудования для поликлиники №219, благоустройство дворов и ремонт подъездов многоквартирных домов", - написал мэр.

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