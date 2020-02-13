ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фуркад готовит иск против российской чемпионки Резцовой

18:53
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Биатлонисту не понравились слова о "медицинской поддержке"

Биатлонист Мартен Фуркад разочарован заявлением россиянки Анфисы Резцовой. Слова трехкратной олимпийской чемпионки о полученной им "медицинской поддержке" пятикратный победитель Олимпиад назвал ложью. Француз обсудит со своим адвокатом возможность иска к российской лыжнице.
Фуркад списал проблемы россиян с WADA на русский менталитет

"Когда я увидел это заявление, то был очень разочарован, потому что это ложь, и я обсужу это со своим адвокатом. Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно. Я никогда не применял никаких препаратов против астмы, не использовал никаких терапевтических исключений, никаких медицинских препаратов", - цитирует Фуркада ТАСС.

Француз прокомментировал интервью 55-летней Анфисы Резцовой газете "Советский спорт". Чемпионка заявила, что Фуркад, а также норвежка Тириль Экхофф получают медицинскую поддержку, которая помогает им добиваться высоких результатов.

Резцова трижды завоевывала олимпийское золото: дважды в биатлоне и один раз - по лыжным гонкам. Спортсменка - обладательница трех золотых наград чемпионата мира по лыжным гонкам.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира, это рекорд соревнований. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовых награды чемпионатов мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мартен Фуркад отвечает на вопросы журналиста
Мартен Фуркад отвечает на вопросы журналиста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.