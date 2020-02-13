Фуркад готовит иск против российской чемпионки Резцовой

Биатлонисту не понравились слова о "медицинской поддержке"

Биатлонист Мартен Фуркад разочарован заявлением россиянки Анфисы Резцовой. Слова трехкратной олимпийской чемпионки о полученной им "медицинской поддержке" пятикратный победитель Олимпиад назвал ложью. Француз обсудит со своим адвокатом возможность иска к российской лыжнице.

"Когда я увидел это заявление, то был очень разочарован, потому что это ложь, и я обсужу это со своим адвокатом. Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно. Я никогда не применял никаких препаратов против астмы, не использовал никаких терапевтических исключений, никаких медицинских препаратов", - цитирует Фуркада ТАСС.

Француз прокомментировал интервью 55-летней Анфисы Резцовой газете "Советский спорт". Чемпионка заявила, что Фуркад, а также норвежка Тириль Экхофф получают медицинскую поддержку, которая помогает им добиваться высоких результатов.

Резцова трижды завоевывала олимпийское золото: дважды в биатлоне и один раз - по лыжным гонкам. Спортсменка - обладательница трех золотых наград чемпионата мира по лыжным гонкам.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира, это рекорд соревнований. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовых награды чемпионатов мира.

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