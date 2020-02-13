Решетова перестала прятать сына

Фотография была опубликована в ее Instagram

23-летняя модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира, рожденного в июне прошлого года от рэпера Тимати. Свой пост в Instagram она подписала: "Вот такой у нас Тимурыч ))) На кого похож ?)".

Напомним, Ратмир родился 16 октября. Модель случайно засветила личико своего новорожденного сына спустя месяц, во время бала дебютанток Tatler. Журналисты сфотографировали телефон Анастасии, на заставке которого стоял снимок Ратмира.

Ранее молодая семья делала фото сына только со спины или закрывала лицо смайликами. Отметим, что у Тимати также есть пятилетняя дочь от предыдущих отношений.

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