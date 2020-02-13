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Стала известна причина жуткого ДТП под Псковом

19:16
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Погибли восемь граждан Украины

Причиной ДТП с жертвами в Псковской области стало превышение скорости. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, водитель автомашины Mercedes, не справившись с управлением на закругленном участке, выехал на встречную полосу. Он наехал на ограждение, после чего столкнулся с большегрузного автомобиля Volvo.
Подробности ДТП с восемью погибшими украинцами в Псковской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области столкнулись микроавтобус Mercedes и большегруз. Погибли восемь из девяти находившихся в микроавтобусе граждан Украины. Пострадали двое: водитель фуры и пассажир микроавтобуса.

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