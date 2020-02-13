Путин сменил губернатора Калужской области

Артамонов ранее подал в отставку по собственному желанию
Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. На должность исполняющего обязанности главы региона назначен Владислав Шапша.
Указ опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подписания.
Шапша с сентября 2015 года возглавлял город Обнинск, который находится на севере Калужской области. Артамонов занимал должность губернатора Калужской области с 2000 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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