Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное

Именно граждане решат, нужно ли Конституции страны обновление

Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию. Их предложено более 500. Проект закона о внесении изменений уже принят Госдумой в первом чтении, но, как отметил Владимир Путин, для лучшей проработки новых инициатив второе чтение можно будет ненадолго отсрочить. Принципиально важным остаётся требование президента о проведении общероссийского голосования по вносимым поправкам.

С момента первой встречи президента с членами рабочей группы прошло около месяца. За это время количество поправок, которые предлагается внести в Конституцию, стало огромным. Уже сейчас их более 500 и эта цифра продолжает расти, что, в принципе, понятно. Потому как основной документ страны был написан и принят 27 лет назад. И за это время в России многое поменялось, передает "ТВ Центр".

"Нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны или с местом нашей страны в мире. Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать. Потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было бессмысленно", - отметил Путин.

Сейчас и страна другая. И экономика у неё не та, что в 90-х, говорит Путин. А потому планировать можно на десятилетия вперед, закрепляя в Конституции даже социальные гарантии граждан. Речь о ежегодной обязательной индексации пенсий и различных социальных пособий. Эту поправку в ходе послания предложил сам президент. А сегодня решил её уточнить.

Откорректировать члены рабочей группы предложили и другую президентскую инициативу, которая касалась полномочий Совета Федерации. Их планируется расширить. В итоге президент будет обязан проводить с сенаторами консультации перед тем, как назначать руководителей силового блока страны. Но некоторые считают, что этого мало. По их мнению, верхняя палата парламента должна не консультировать, а утверждать.

"Владимир Владимирович, мы вас знаем, мы вам доверяем. Понятен ваш рейтинг, ваши знания. Но простите меня, мы же Конституцию пишем на будущие периоды. Мы не можем гарантировать, кто после вас придет в результате альтернативных выборов. И если придет какой-нибудь "умный", который проведет консультации, выполнит норму, а дальше примет самостоятельное решение. Потому что проведение консультаций ни к чему не обязывают", - рассказал член рабочей группы по подготовке поправок по изменению Конституции Иван Мохначук.

"Это конституционная норма. Во многих странах применяется. И консультации понятно, что такое. Это не междусобойчик за рюмкой чая. Это совсем другая история. И я не согласен с вами в том, что это пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего. Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск в сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит. Я вас уверяю, в этом есть смысл", - сказал Путин.

Требования к чиновникам, как известно, тоже планируется ужесточить. Это касается и будущих кандидатов в президенты страны, которые должны проживать на территории России не менее 25 лет. И эта мера тоже вызывает у экспертов вопросы.

"Да, какие-то ограничения тут есть. Но ведь речь идет о высших должностных лицах 146 миллионной страны. С самой большой в мире территорией. Поэтому этот народ, русский народ и все народы, населяющие РФ, должны быть уверены, что человек, который встанет во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа", - отметил Путин.

Народ этот весь последний месяц горячо обсуждал поправки в Конституцию, предлагая и свои. Одни, например, считают, что в тексте основного документа страны должна быть строчка про красоту. Другие про Бога. Третьи про семью, которую непременно нужно поддерживать и защищать.

"Лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам мама и папа могут прийти какие-то универсальные понятия родитель №1 и родитель №2. Сегодня это же не фантастика. Это реальность в ряде стран. Этим тоже вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, даже в Конституции напрямую прописать, что семья это - союз мужчины и женщины", - сказала член рабочей группа по подготовке поправок по изменению Конституции Ольга Баталина.

"Семья вы сказали - это союз мужчины и женщины. А если - это неполная семья? Что тогда? Нужно уточнить некоторые вещи. Брак - это союз мужчины и женщины. С семьёй немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана. Что касается родителя №1 и родителя №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз, пока я президент у нас будет папа и мама", - отметил Путин.

К этому моменту президент и члены рабочей группы общались два часа, однако их предложения и не думали заканчиваться. Касались они, в том числе, и преамбулы Конституции, где одни предлагали прописать роль гражданского общества. Другие настаивали на том, что в тексте непременно должен быть закреплен статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.

"Попытки переписать историю - они вредны, и конечно, имеют определённый подтекст. Они, как вы правильно сказали, рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт. Такое широкое общественное движение как "Бессмертный полк", он же подтверждает в значительной степени ваши слова - как это глубоко в сердце нашего народа: благодарность победителям и понимание значимости того, что они сделали для нас и для будущих поколений. Мы должны это чаще повторять. Вот в архивных документах, в том числе в немецких документах, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России: небольшую часть населения работоспособного сохранить на работах, на рабский труд. Всех остальных, которые не нужны - за Урал на Север. То есть на вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу нам добыл", - сказал глава государства.

Добыл, сохранив страну, которая по-прежнему самая большая на планете. И эти бескрайние территории, безусловно, необходимо беречь, учитывая, что желающих что-то у нас отобрать хватает.

"Кто-то претендует на территорию Крыма. А кто-то даже присматривается к Калининграду. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России", - сказал член рабочей группы по подготовке поправок по изменению Конституции Владимир Машков.

"У нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится", - указал Путин.

В отличие от закрепления в Конституции ядерного статуса России. "Ядерный статус не вечный. Как говорил один специалист в области энергетики, каменный век закончился не потому, что камни кончились. А появились новые технологии", - отметил Путин.

Вообще технологии, конечно, не стоят на месте. Их развитие, как и развитие науки в целом поправки в Конституцию тоже предполагают. Там же планируют прописать роль НКО и роль волонтерского движения в стране. Поддержку президента получили и поправки, касающиеся защиты животного мира, одного из представителей которого президенту даже пообещали подарить.

Но пока, конечно, не до подарков. Необходимо упорно работать над поправками в Конституцию. Согласно процедуре, сначала их должна принять Госдума, потом Совет Федерации. После чего документ отправят в регионы. По закону этого достаточно. Но решающее слово будет за гражданами.

"Предлагается два этапа. Вторая статья. Процедура голосования вступит в силу после того, как вы подпишите закон. А сами поправки вступят в силу после того, как пройдет голосование. Если поправки будут поддержаны, то вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите поправки в текст закона", - сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок по изменению Конституции Андрей Клишас.

"Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит. И чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной", - сказал Путин.

На какой день будет назначено всероссийское голосование, пока неизвестно. Учитывая, что поправок много, члены рабочей группы сегодня спросили президента, а можно ли работу экспертов продлить еще. На это Путин заявил, что никто никого не торопит. Время есть. Но затягивать не стоит, подчеркнув, что все предложения, которые в итоге не попадут в Конституцию, могут быть приняты в форме обычных законов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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