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В Москве дали салют в честь освобождения Будапешта

22:35
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Ровно 75 лет назад советские войска освободили Будапешт

В Москве праздничным артиллерийским салютом в четверг отметили 75 лет со дня освобождения советскими войсками Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Этим вечером небо столицы озарили красочные огни трёх тысяч фейерверков. Торжественные залпы произвёл отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала Михалкина. Пусковые установки разместили на Поклонной горе. Звуковое сопровождение, по традиции, обеспечили исторические орудия - пушки ЗИС.

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Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков
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