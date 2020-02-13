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Найдена мать подброшенного на "Парке Победы" младенца

20:02
  • четверг
  • 13 февраля 2020

Женщину задержала полиция

В столичном районе Дорогомилово задержана мать младенца, найденного накануне возле метро "Парк Победы". Женщину отправили в отделение полиции, где ее допросят в качестве подозреваемой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Спасенный в Магнитогорске младенец заговорил

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники ОМВД России по району Дорогомилово … задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - приводит текст сообщения агентство "Москва".

Ребенка нашли работники подземки в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже выяснилось, что камеры видеонаблюдения засняли женщину, которая оставила младенца. В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Как сообщается, предполагаемая мать ребенка - 29-летняя приезжая. Младенец находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

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