Найдена мать подброшенного на "Парке Победы" младенца

Женщину задержала полиция

В столичном районе Дорогомилово задержана мать младенца, найденного накануне возле метро "Парк Победы". Женщину отправили в отделение полиции, где ее допросят в качестве подозреваемой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники ОМВД России по району Дорогомилово … задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - приводит текст сообщения агентство "Москва".

Ребенка нашли работники подземки в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже выяснилось, что камеры видеонаблюдения засняли женщину, которая оставила младенца. В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Как сообщается, предполагаемая мать ребенка - 29-летняя приезжая. Младенец находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"