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"Это фантастика": россиян предупредили о рекордном давлении

20:43
  • четверг
  • 13 февраля 2020

На Москву обрушится атлантический циклон

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в столице на следующей неделе. На Москву обрушится мощный атлантический циклон. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что такое явление редко встретишь даже в тропиках, где подобные циклоны не редкость.
Снег и аномально низкое давление: Москва оказалась во власти непогоды

"Давление невероятно низкое — 930-935 гектопаскалей (697,5-701,3 миллиметров ртутного столба) в эпицентре циклона. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически", — заявил руководитель Гидрометцентра. По своему давлению этот циклон характеризуется как "супертропический".

15 и 16 февраля мощный атлантический циклон придет в западные регионы России. До Москвы он доберется в начале следующей недели. С понедельника в Москве начнется резкое изменение погоды – по словам Вильфанда, речь об усилении ветра и резком падении давления.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в столице может быть побит рекорд 71-летней давности. Тогда термометры показали плюс 4,4 градуса. Не удержатся прежние погодные рекорды, судя по всему, также в Орле, Твери и Курске, передает ТАСС.

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