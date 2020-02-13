Водонаеву после допроса отправили на экспертизу

Телеведущей грозит административный штраф

Алену Водонаеву допросили по поводу поста в соцсети, в котором телеведущая призвала "не рожать рабов" и нелестно отозвалась о россиянах. Беседа в полиции продолжалась полтора часа. Блогера сопровождала в качестве адвоката Екатерина Гордон.

Выйдя с допроса, Водонаева рассказала журналистам, что официального обвинения ей предъявлено не было. Пока что продолжается проверка полученных заявлений с претензиями к телеведущей. Кроме того, написанный блогером текст отправят на лингвистическую экспертизу.

"У меня нет никаких претензий к сотрудникам МВД – они выполняли свою работу", — цитирует Алену РИА Новости.

Екатерина Гордон, в свою очередь, сообщила, что результаты экспертизы станут решающим фактором в этом деле – по ее итогам правоохранительные органы сделают вывод об обоснованности претензий к 37-летней телеведущей. Адвокат отметила, что ее клиентке может грозить административный штраф.

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