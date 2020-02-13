США передумали оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками

Финансирование проектов тем временем удвоено

Гиперзвуковое оружие, которое разрабатывается в Соединенных Штатах, не планируется оснащать ядерными боеголовками. Хотя теоретически такие ракеты способны доставлять атомные заряды, отметил в своем выступлении на слушаниях в сенатском комитете глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

"В настоящий момент у нас нет такой политики или намерения делать гиперзвуковое оружие ядерным. Другие государства могут поступать в данной сфере так, как считают нужным", - цитирует адмирала ТАСС.

Ричард считает нынешнюю ситуацию схожей с той, которая сложилась вокруг баллистических ракет в конце 1950-х – начале 60-х годов. По его словам, это соревнование, и США к нему готовы.

Ранее американские военные признали, что Штаты оказались в роли "догоняющего". Страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. В связи с этим финансирование девяти действующих проектов было удвоено. Испытания запланированы на 2020 год.

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