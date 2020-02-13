Легендарный футбольный арбитр скончался в Москве

Ветерана советского спорта похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Валерий Бутенко, легендарный советский футбольный арбитр, умер 13 февраля. Известному рефери было 78 лет.

Как сообщил брат известного судьи, член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко, ветеран советского спорта был практически парализован после перенесенного в сентябре 2019 года инсульта. Все коллеги восприняли известие о смерти Бутенко со скорбью.

"Человек полностью отдавал себя судейству, подготовке арбитров. Он был неподражаемым арбитром, хотя в нашей профессии было много профессионалов. К сожалению, люди, которые многое дают нашему футболу и судейству, уходят из жизни и уносят с собой теплоту, внимание. Они олицетворяли эпоху 1960-х, 1970-х годов", - цитирует Андрея Бутенко ТАСС.

Соболезнования родным и близким бывшего арбитра выразил РФС, его коллеги и товарищи. Легендарного рефери похоронят 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

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