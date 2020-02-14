В Болгарии осквернили захоронение 154 бойцов Красной армии

В российском посольстве призвали найти и наказать виновных

Новый акт вандализма в Болгарии. Неизвестные осквернили монумент советским воинам в Софии. В братской могиле захоронены 154 бойца Красной армии, передает "ТВ Центр".

На барельефах отбиты целые куски мрамора, повреждены изображения солдат и советская символика. Глумлением над памятью воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма, возмутились в нашем посольстве в Болгарии, отметив, что произошедшее выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия великой Победы.

В посольстве призвали как можно скорее найти и наказать виновных. В Болгарии в свою очередь пообещали, что до 9 мая монумент восстановят.

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