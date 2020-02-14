Выжившая при бомбардировке Дрездена: Это самые страшные часы в жизни, смертельный ужас

С того дня прошло 75 лет

Исполнилось 75 лет с того дня, когда началась бомбардировка Дрездена авиацией Британии и США. Потрясающая своей жестокостью и бессмысленная в военном отношении. Объяснив её необходимостью разрушить заводы Третьего рейха, союзники едва не стёрли с лица земли историческую столицу Саксонии, убили десятки тысяч мирных жителей. Бомбёжки Дрездена сравнивают с крупнейшими военными преступлениями, подобными Холокосту.

В феврале 1945 года Норе Ланг было всего тринадцать лет. Её семья, как и тысячи других жителей Дрездена, под звуки сирены среди ночи бежала из своего дома в самом начале первого налёта. Пытаясь укрыться от смертельной опасности, перепуганные люди прятались кто куда, передает "ТВ Центр".

"Я забралась с Берндом - моим младшим братом, которому тогда было пять с половиной, в ящик с песком на Дюрерплатц. Это было около одиннадцати часов вечера, когда первая бомбардировка закончилась. Все здания вокруг полыхали. Родители с моим старшим братом вернулись домой, чтобы перенести в подвал уцелевшие вещи", - вспоминает Нора.

Во время затишья между бомбардировками Нора и Бернд укрылись в подвале одного из ближайших домов, где просидели почти сутки. С родными они встретились только на следующий день. Вся семья выжила. Но, только по официальным данным, жертвами бомбардировок британских и американских ВВС стали 25 тысяч человек. Однако, по мнению историков из разных стран, это число может превышать 200 тысяч.

"В тот момент в Дрездене скопилось много беженцев. Этот город почему-то союзная авиация не бомбила долгое время. И немцы думали, что это безопасный город, и его специально обходят, поскольку культурные шедевры там находятся. Стекались туда толпы беженцев. И в этот момент как раз совершается налёт. Учтённые жители... а неучтённых сколько? В какой список они попали?" - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Бомбили город трижды в течение двух суток. Каждый налёт делился на три этапа, по принятой в то время схеме. Сначала сбрасывали фугасы. Они срывали крыши с домов и обнажали деревянные конструкции. Вторая волна самолётов закидывала повреждённые здания зажигательными бомбами. Затем в ход снова шли фугасы - чтобы затруднить работу противопожарных служб. В результате Дрезден охватил огненный смерч. Температура достигала полутора тысяч градусов по Цельсию.

"Это были самые страшные часы в моей жизни. Смертельный ужас, беспомощность. И бомбы с неба", - поделилась Нора Ланг.

В массированных налётах на Дрезден принимали участие почти 1400 бомбардировщиков и 1000 истребителей, которые сбросили на город 3749 тонн бомб. К утру 15 февраля были разрушены более 80% городской застройки, повреждены около четверти промышленных предприятий гражданского назначения.

Пострадали и памятники культуры. В Дрезденской галерее сгорели около 200 картин. При этом крупный военный аэродром в окрестностях города остался нетронутым. Не получила сильных повреждений и железнодорожная сеть. Движение поездов возобновили уже через несколько дней. А ведь, как объяснили позже союзники, они бомбили Дрезден как важный транспортный центр, чтобы сделать невозможным движение в обход Берлина и Лейпцига. На самом же деле, в атаке на Дрезден не было необходимости - советские войска в то время уже подошли к нему ближе, чем на 100 километров.

"Мы знаем теперь из американских документов, из других источников о том, что, да, экипажам самолётов, которые вылетали на бомбёжку Дрездена, чётко ставилась задача такая, да, показать Красной армии, что, когда они придут туда, что мы сможем с вами сделать, если вы вдруг с нами будете иметь какой-то конфликт. Это была, конечно, варварская бомбардировка, направленная политически и в военном плане против Советского Союза. Уже к тому времени было известно и ясно. Ещё в 1944 году согласовали наши представители зоны оккупации. И по советскому и английскому вариантам, которые потом одобрили и американцы, выходило то, что Дрезден входил в советскую зону оккупации", - отметил Михаил Мягков.

Этот план был окончательно утверждают 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции. И всего через 2 дня после этого совершается массированный налёт. После войны развалины церквей, дворцов и жилых домов вывезли за город. На месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших улиц и зданий. Исторический центр города воссоздавали 40 лет. А полностью разрушенный в результате веерных бомбардировок собор "Фрауэнкирхе" восстановили только к 2005 году.

Оксана Фомичева, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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