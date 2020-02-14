Сенат США одобрил ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Лидер США с этим не согласен

Сенат США принял резолюцию, которая ограничит военные полномочия президента в отношении Ирана. Инициативу теперь должна одобрить палата представителей, но Дональд Трамп уже заявил, что в случае одобрения документа воспользуется правом вето, передает "ТВ Центр".

В то же время в Иране ясно дали понять, что никакие действия против государства не останутся без ответа. На митинге, посвящённом 40 дням с момента гибели генерала Сулеймани, командующий Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран нанесёт удар по США и Израилю в случае малейшей провокации с их стороны.

Заявление транслировалось в эфире государственного телеканала. При этом американские военные базы, развёрнутые в Ираке, уже сейчас регулярно подвергаются обстрелам. Очередная ракета упала в месте дислокации сил США на севере страны. Данных о пострадавших нет.

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