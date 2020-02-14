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Парламент Сирии осудил геноцид армян в Османской империи

09:07
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Турция отреагировала негативно

Парламент Сирии принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. МИД Армении уже объявил, что высоко ценит это решение, как свидетельство общей исторической памяти двух народов.

Турция, ожидаемо, отреагировала негативно. Анкара в ответ обвинила Дамаск в гуманитарной катастрофе у границ двух стран и в очередной раз заявила, что действия сирийской армии вынудили примерно миллион человек искать убежище именно в Турции.

Между тем, никакого подтверждения этим заявлениям нет. Корреспондент "ТВ Центра", который сейчас находится в приграничной зоне сообщает, что люди наоборот возвращаются в районы, которые сирийские правительственные войска освобождают от террористов.

Как обстоят дела в провинции Алеппо смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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