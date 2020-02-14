ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Впереди планеты всей: Киев пересчитает крымчан из космоса

08:45
  • пятница
  • 14 февраля 2020

На Украине задумали грандиозный проект

Украинские активисты впереди планеты всей – и по части борьбы с агрессором, и по части самых современных технологий. На Украине решили переписать население Донбасса и Крыма, не вступая в прямой контакт с гражданами. 

Министр Кабинета – есть на Украине такая должность – Дмитрий Дубилет предложил посчитать население неподконтрольного Киеву Донбасса, а заодно и Крыма с помощью спутниковой съемки.

"Мы вчера как раз встречались с представителями ООН, которые будут, возможно, помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - рассказал министр.

Настолько сложным, что даже Дубилет даже не смог ответить на вопрос – а какой будет точность спутниковой переписи.

Перепись населения Украины, запланированная на этот год, пройдет очень легко: сведут воедино данные сотовых операторов, Госкомстата и списки пенсионного фонда. Как учитывать тех, у кого два мобильных или ни одного, не столь важно.

В декабре на Украине уже провели пробную перепись – насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек. За годы независимости страна лишилась 15 миллионов человек.

Интересно, как спутники будут подсчитывать население Донбасса и Крыма? Фотографировать каждого, кто прошел по улице? И зачем вообще спутники зря гонять? Министру Дубилету с тем же успехом можно воспользоваться просто готовыми спутниковыми картами – благо такие сервисы в открытом доступе. А уж цифры нарисовать украинские специалисты смогут любые – что минус 15, что плюс 15 миллионов.

Вот уж где в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спутник
Спутник
Перепись населения на Украине
Перепись населения на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.