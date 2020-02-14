Впереди планеты всей: Киев пересчитает крымчан из космоса

На Украине задумали грандиозный проект

Украинские активисты впереди планеты всей – и по части борьбы с агрессором, и по части самых современных технологий. На Украине решили переписать население Донбасса и Крыма, не вступая в прямой контакт с гражданами.

Министр Кабинета – есть на Украине такая должность – Дмитрий Дубилет предложил посчитать население неподконтрольного Киеву Донбасса, а заодно и Крыма с помощью спутниковой съемки.

"Мы вчера как раз встречались с представителями ООН, которые будут, возможно, помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - рассказал министр.

Настолько сложным, что даже Дубилет даже не смог ответить на вопрос – а какой будет точность спутниковой переписи.

Перепись населения Украины, запланированная на этот год, пройдет очень легко: сведут воедино данные сотовых операторов, Госкомстата и списки пенсионного фонда. Как учитывать тех, у кого два мобильных или ни одного, не столь важно.

В декабре на Украине уже провели пробную перепись – насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек. За годы независимости страна лишилась 15 миллионов человек.

Интересно, как спутники будут подсчитывать население Донбасса и Крыма? Фотографировать каждого, кто прошел по улице? И зачем вообще спутники зря гонять? Министру Дубилету с тем же успехом можно воспользоваться просто готовыми спутниковыми картами – благо такие сервисы в открытом доступе. А уж цифры нарисовать украинские специалисты смогут любые – что минус 15, что плюс 15 миллионов.

Вот уж где в действительности все не так, как на самом деле.

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