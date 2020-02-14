Израиль открыл огонь по столице Сирии (видео)

Часть снарядов удалось сбить

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по Дамаску, столице Сирии.

Атака произошла в ночь на 14 февраля со стороны Голанских высот на юго-западе Сирии, эта территория находится под контролем Израиля, пишет "Газета.Ru".

Сирийским военным удалось отбить часть снарядов. Газета The Jerusalem Post утверждает, что целью израильских военных стали склады оружия проиранских группировок. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Большинство ракет не достигли своих целей, так как были сбиты силами сирийских ПВО.

Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара, под который едва не попал самолет

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