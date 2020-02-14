Курникова и Иглесиас показали трогательные фото из родильной палаты

Пара принимает поздравления
Бывшая теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас опубликовали в Instagram первые фотографии своего третьего ребенка. Снимки сделаны в родильной палате через считанные минуты после появления малыша на свет.
Младший ребенок звездной пары родился 30 января, однако Курникова и Иглесиас только сейчас решили показать кадры из роддома.
В своем Instagram Иглесиас выложил снимок, где он бережно держит новорожденного, на голове которого красуется милая шапочка с бантиком.
Вероятно, из-за этого головного убора многие поклонники предположили, что спортсменка родила дочку. Однако Курникова и Иглесиас пока не раскрывали пол ребенка.
На странице Курниковой запечатлены еще два трогательных момента. На одной фотографии мама блаженно улыбается, прижимая к себе дитя, а на второй - певец целует свою возлюбленную в лоб. "Мое солнышко", - так Курникова и Иглесиас подписали снимки.
- Нет слов! Люблю вас! - пишут в комментариях.
- Какие Вы классные! Очень трогательное фото.
- Вы такие молодцы. Прекрасная пара.
- Не могу дождаться фото Николаса и Люси с их сестренкой.
- Растите здоровенькими.
- Вы, ребята, умеете хранить секреты.
Напомним, Анна Курникова скрывала информацию о беременности. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов.
Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они воспитывают двойняшек Николаса и Люси, которые родились в 2017 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"