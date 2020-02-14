Курникова и Иглесиас показали трогательные фото из родильной палаты

Пара принимает поздравления

Бывшая теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас опубликовали в Instagram первые фотографии своего третьего ребенка. Снимки сделаны в родильной палате через считанные минуты после появления малыша на свет.

Младший ребенок звездной пары родился 30 января, однако Курникова и Иглесиас только сейчас решили показать кадры из роддома.

В своем Instagram Иглесиас выложил снимок, где он бережно держит новорожденного, на голове которого красуется милая шапочка с бантиком.

Вероятно, из-за этого головного убора многие поклонники предположили, что спортсменка родила дочку. Однако Курникова и Иглесиас пока не раскрывали пол ребенка.

На странице Курниковой запечатлены еще два трогательных момента. На одной фотографии мама блаженно улыбается, прижимая к себе дитя, а на второй - певец целует свою возлюбленную в лоб. "Мое солнышко", - так Курникова и Иглесиас подписали снимки.

- Нет слов! Люблю вас! - пишут в комментариях.

- Какие Вы классные! Очень трогательное фото.

- Вы такие молодцы. Прекрасная пара.

- Не могу дождаться фото Николаса и Люси с их сестренкой.

- Растите здоровенькими.

- Вы, ребята, умеете хранить секреты.

Напомним, Анна Курникова скрывала информацию о беременности. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они воспитывают двойняшек Николаса и Люси, которые родились в 2017 году.

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