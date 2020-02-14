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Добронравов объяснил уход Васильева из "Сватов"

10:00
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Слухи об их ссоре не утихают

Актер Федор Добронравов прокомментировал информацию о конфликте с коллегой Анатолием Васильевым, вместе с которым они снимаются в седьмом сезоне популярного сериала "Сваты".
Добронравов рассказал, что будет с сериалом "Сваты"

Анатолий Васильев, играющий в "Сватах" Юрия Ковалева, покинул проект после четвертого сезона. По сюжету его герой умер от сердечного приступа. Ходят слухи, что Васильев ушел из сериала в результате конфликта с режиссером и Федором Добронравовым. 

"Это тоже неправда, - сказал Добронравов Sobesednik.ru. - Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все".

Васильев вернется в новом сезоне "Сватов", однако его персонаж будет появляться только в воспоминаниях главных героев. 

Напомним, съемки седьмого сезона начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли актеру Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. Съемки ситкома начались 28 января в Белоруссии. 

"Мы просто остановили процесс два с половиной года назад из-за политической ситуации. Но я знал, что работа будет продолжаться. Это выдумки, что сериал закрыт. Ничего не закрывалось", - сказал Федор Добронравов. 

Народный артист России считает комедийный сериал "Сваты" самым светлым проектом, над которым ему доводилось работать. При этом он не в восторге от сплетен, которые окутывают ситком. В частности, нередко появляются слухи о болезни Добронравова. 

"Постоянно звонили близкие, узнавали, что случилось. Это крайне подло и безответственно - сочинять подобное. А вдруг после таких новостей что-то случится с моими родственниками или знакомыми, удар, к примеру", - возмутился 58-летний актер. Впрочем, судиться со сплетниками он не собирается. Нервы дороже. 

Как сообщалось ранее, новые "Сваты" выйдут в эфир либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года.  

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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