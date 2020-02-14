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Эксперты нашли конфеты с ликером без спиртового послевкусия

10:33
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Идеальный подарок к 14 февраля

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили конфеты с вишней и ликером, которые продаются в российских магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования были отобраны пять образцов: Ferrero / Mon Cheri, Dy`Nastie / "Династия", Vobro / Cherry Passion, Carla и Pergale chocolates.

Все марки прошли проверку и рекомендованы к покупке. В список товаров с замечаниями попали только конфеты Carla, но за неточность маркировки: в составе указано, что содержание какао составляет 70%, а по факту – 46 %. Но, даже несмотря на это, они являются самыми "шоколадными.

Любителям алкогольных конфет стоит обратить внимание на марку Pergale chocolates: в них больше всего ликера (57,3%) и меньше шоколада (30%). Конфеты Vobro / Cherry Passion - оказались самыми "крепкими" из пятерки - 6,27% алкоголя.  

Те, кто ценит конфеты за ягоду, стоит выбрать Dy`Nastie - здесь 31% ягод и всего 11% ликера. Самые "слабые" конфеты - Mon Cheri (1,95% алкоголя), но у них заметней всех выражен спиртовой привкус.

Эксперты не советуют садиться за руль после чая с алкогольными конфетами. Несмотря на малое содержание ликера, он все равно быстро всасывается в кровь. Чтобы превысить "допустимую норму", нужно употребить съесть примерно 200 граммов конфет.

"Непосредственно после употребления продуктов, содержащих алкоголь, возможна и более высокая его концентрация в крови, поэтому рисковать, даже съев одну единственную конфету, не стоит", - отметила эксперт "Росконтроля" Анна Плахотник.

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