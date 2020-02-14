Столкнулись фура и микроавтобус: видео жуткого ДТП под Тамбовом

Погибли пять человек

Серьезное ДТП в Тамбовской области. В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры пять человек погибли. Водитель большегруза госпитализирован, сообщили в региональном МЧС, передает "ТВ Центр".

Авария произошла утром на трассе Москва - Волгоград в Сампурском районе. От удара микроавтобус перевернулся и загорелся. Его водителя и четверых пассажиров спасти не удалось. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи, сейчас они работают на месте ДТП.

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