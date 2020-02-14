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"Переплюнула всех": старшая дочь Алсу затмила маму

10:56
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Звезда вышла в свет с наследницами

36-летняя певица Алсу вместе с дочками посетила премьерный показ "Золушки" в музыкальном театре "Геликон-Опера". 
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"Мы буквально погрузились в эту чудесную сказку в современной постановке со зрелищными спецэффектами. На одном дыхании смотрится!" - поделилась впечатлениями Алсу. 

Заслуженная артистка России выложила в Instagram фото и видео с шоу. Больше всего поклонникам понравился снимок, на котором Алсу, Сафина и Микелла стоят в фойе театра. По словам интернет-пользователей, здесь они похожи скорее на трех подружек, чем на маму с дочками. С одной стороны, это свидетельствует о том, что Алсу прекрасно выглядит, а с другой - что ее девочки стали уже совсем взрослыми.

Фанатов особенно поразила Сафина, которая заметно вытянулась и догнала маму. В отличие от младшей сестры, она нечасто появляется на публике, поэтому ее взросление сильнее бросается в глаза. Некоторым показалось, что миловидная девочка с шелковистыми волосами и добрым взглядом выглядит даже эффектнее, чем ее родительница. 

- Ох, Сафинка прям вымахала! Три грации. 

- Алсу, Вы безумно красивая Мама!

- Сафина красавица, переплюнула всех, скромная и нежная. 

- Как три подружки. 

- Вот это Сафина. Как выросла уже! Три красавицы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

В начале февраля Сафина и Микелла сделали Алсу сюрприз. Они исполнили ее первый хит "Зимний сон", который впервые вышел 21 год назад. 

Напомним, Алсу живет в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. В 2006 году у них родилась дочь Сафина, через два года - дочь Микелла. В 2016 году певица подарила мужу сына Рафаэля. 

Напомним, в прошлом году Микелла Абрамова победила в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Однако выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты. Результаты голосования аннулировали, после чего всех финалистов признали победителями. 

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