Юрий Башмет назвал Зимний фестиваль искусств в Сочи сбывшейся мечтой

Фестиваль входит в список лучших мировых музыкальных событий

Оперные звёзды мировой величины и прославленные музыканты выступают в эти дни в Сочи. В городе проходит XIII Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Сразу на нескольких концертных площадках опера, рок, джаз и балет. В программе мероприятия и театральные вечера. Фестиваль входит в список лучших мировых музыкальных событий.

В Сочи, несмотря на пасмурную погоду, теплая и праздничная атмосфера. Место притяжения - Зимний театр, который в 13 раз превратился в основную фестивальную площадку для звезд мировой величины. Он будто заждался шумных репетиций, переполненного зала, ярких эмоций, передает "ТВ Центр".

Фестиваль открывает трогательная и щемящая душу постановка "Не покидай свою планету" - фантазия на тему "Маленького принца" с Константином Хабенским в главной роли. Но то, что происходит дальше, удивит даже самого искушённого зрителя. На одной сцене мэтры и совсем юные таланты экспериментируют в разных стилях и жанрах. Благодаря маэстро Башмету границы фестиваля постоянно расширяются.

"Есть такая поговорка - бойся мечты, она сбывается. Вот я боюсь. Потому что это моя мечта материализовалась в этом фестивале. Здесь мы очень свободны и с большой перспективой", - сказал Юрий Башмет.

Драма и балет, этно-музыка и джаз, видеоарт и турнир поэтов. Всё это - впереди. А сначала - открытие фестиваля. Его уже назвали парадом премьер. Чего стоит концерт для флейты с оркестром лауреата премии "Сезар" и "Золотого глобуса" Майкла Наймана. Легендарному композитору – 75 лет. Так что это выступление в Сочи вполне можно расценивать, как подарок к юбилею. Еще одна мировая премьера - сочинение для традиционного китайского голоса с оркестром. Подарок от международной команды российского композитора Кузьмы Бодрова и его коллеги из Поднебесной Ванга.

"Это совершенно фантастические актеры, музыканты, поэты. Весь спектр задействован. Поэтому эти 12-13 дней - это невероятный драйв. По насыщенности я такого фестиваля не знаю", - поделился эмоциями Кузьма Бодров.

Фестиваль Юрия Башмета вполне сравним с музыкальной Олимпиадой. Всюду витает дух соревнования: чье исполнение восхитит публику больше - солистки Большого театра Ольги Кульчинской в арии Царевны Лебедь или немецкой скрипачки корейского происхождения Клары Юми Канг. Вопрос конечно риторический. Здесь каждый участник уникален.

Многие ради фестиваля заранее планируют свой отпуск и едут в Сочи, чтобы услышать Всероссийский юношеский симфонический оркестр, лауреата Грэмми ансамбль "Солисты Москвы". И ощутить силу уникального альта Юрия Башмета, способного моментально потрясти, взволновать и увести за собой в особый мир музыки.

Ольга Стрельцова, Александр Медведев, Николай Карбанов, "ТВ Центр", Сочи.

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