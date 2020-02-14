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Путин поручил присвоить имя Лужкова московскому вузу

10:33
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Экс-мэр Москвы умер в декабре 2019 года

Президент России Владимир Путин предложил присвоить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Московскому городскому университету управления (МГУУ).
Путин простился с Юрием Лужковым (видео)

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, глава государства рекомендовал столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, передает "Газета.Ru".

Лужкова не стало 10 декабря 2019 года на 84-ом году жизни. Он умер после операции на сердце в одной из больниц Мюнхена. Прощание с экс-мэром прошло 12 декабря в храме Христа Спасителя в Москве, похоронили политика на Новодевичьем кладбище.

Лужков возглавлял Москву с 1992 года на протяжении 18 лет. В 2010 году он досрочно ушел в отставку.

Видео: Путин предложил увековечить память Лужкова

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