"Война и сегодня мешает жить": легендарная блокадница отметила 100 лет

В годы войны она работала на "Дороге жизни"

Вековой юбилей отметила легендарная блокадница, ветеран Великой отечественной войны Зоя Зиновьева. Лето 41-го года она встретила студенткой. Отказавшись от эвакуации, осталась в Ленинграде и работала грузчиком на "Дороге жизни", ледовой трассе через Ладожское озеро.

Черно-белый снимок знаменитой ленинградской поэтессы Ольги Берггольц и пара строчек ее рукой - это был подарок на 51-й день рождения. До сих пор самый дорогой в жизни, а ведь прошло уже полвека. В этом году Зое Трофимовне Зиновьевой — 100 лет!

В зеленом пакете - воспоминания. Письма, газетные вырезки, фотографии. Вот семейная: родители, братья, сестры. Сделана утром 22 июня 1941-го. На снимке все смеются - еще ничего не знают. А дальше было черное от вражеских самолетов небо, первые бомбежки. Она не успела даже сдать последний

экзамен за второй курс в институте, сессию перенесли на "после войны". Тогда казалось - это ненадолго. Но 8 сентября вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо.

Она говорит: хотела стать снайпером или Зойкой-пулеметчицей - по следам чапаевской Анки. Но ее отправили на Ладогу. Ухаживать за "Дорогой жизни". Именно ухаживать, так и сказали.

Ледовая трасса через Ладожское озеро, от Осиновца до Кобоны, начала действовать в ноябре 41-го. Это был единственный возможный путь из осажденного Ленинграда. Оттуда на полуторках везли в эвакуацию жителей, обратно - продукты и лекарства. Легендарные полуторки, бесконечной вереницей по колее. После 50-й машины лед начинал подтаивать. И тогда Зоина женская бригада строила настилы, чистила лед, готовила объезды опасных мест:

И так много дней и ночей, до полного снятия блокады. Женщины-грузчики жили одной землянке, все 27 человек. Мылись только в озере, едва только теплело. И всегда выходили на дежурство в сырых шинелях - они не успевали высохнуть за ночь.

"Все что пройдено, вспоминать тяжело. Война и сегодня мешает нам жить. Когда отвлечен - не чувствуешь это, а как вспомнишь, какие ужасы пришлось пережить, мороз идет по коже", - говорит Зоя Трофимовна.

Вынос государственного флага, почетный караул, море цветов - все это в ее честь. Но для не главное, что помнят. И она помнит: снова и снова возвращается мыслями в свое прошлое. Когда ладожская "Дорога жизни" стала и ее, личной дорогой. Длиною в жизнь.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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