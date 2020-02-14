Россия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем

Виной всему коронавирус

Россия прекращает чартерное авиасообщение с Китаем. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса. В Поднебесной число заразившихся приближается к 64 тысячам. Местные врачи разработали новый метод лечения и уже отчитались о первых результатах. Способ доказал свою эффективность, утверждают они.

Музыка, танцы, объятия. Болезнь, даже самую тяжелую, помогает лечить хорошее настроение, подумали китайские медики и утроили праздник в больнице Уханя. Костюмы для маскарада ни пациентам, ни врачам придумать не пришлось.

Для радости есть и вполне конкретный повод. Китайские ученые разработали новую методику лечения пациентов. Они проверили в лаборатории кровь тех, кто победил болезнь и нашли в плазме антитела, которые эффективно борются с коронавирусом. Врачи уверяют, что переливание плазмы уже доказало эффективность – выздоровело 10 человек.

"У вылеченных пациентов имеется большое количество антител, которые могут бороться с вирусом. Я искренне надеюсь, что они придут в больницы и пожертвуют плазму, чтобы спасти пациентов, которые все еще борются с болезнью", - говорит руководитель больница Уханя Чжан Диню.

Потенциальных доноров плазмы с антителами 7000 человек. Но заболевших почти в 10 раз больше. Количество заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту – уже 218. Карантин заканчивается 19 февраля, но около 200 пассажиров, в основном пожилые люди старше 80 лет, могут покинуть судно сегодня. Корабль оказался благоприятной средой для распространения вируса, отметили специалисты.

А вот пассажиры еще одного круизного лайнера уже сошли на берег в Камбоджийском порту. Япония, Филиппины, Тайвань и Таиланд из-за опасности распространения болезни их не пустили, а здесь встречают цветами. Конечно, проведя перед этим тесты на коронавирус.

Восемь россиян, которые находились на корабле, в ближайшие дни отправятся в Москву. Тем временем, российские авиакомпании с сегодняшнего дня приостанавливают чартерное сообщение с Китаем. Регулярные перелеты сократили еще 1 февраля.

"Оперативным штабом Росавиации осуществляется постоянное взаимодействие с российскими авиакомпаниями, выполняющими полеты на российско-китайском направлении. 228 пассажиров - граждан России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", - заявили в штабе.

В России усилен контроль за торговыми сетями. В некоторых магазинах Приморья покупатели заметили завышение цен на овощи, фрукты и средства индивидуальной защиты. Надзорные ведомства проводят рейды и принимают меры в отношении недобросовестных предпринимателей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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