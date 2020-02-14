Экс-прокурор Северной Осетии закопал жену в огороде

Он проломил ей череп кочергой

В Северной Осетии бывший прокурор Игорь Чельдиев убил жену и закопал ее тело на дачном участке.

45-летняя Ирина Боженко пропала 4 января 2020 года. С заявлением об исчезновении женщины обратилась ее сестра. 13 февраля полиция приехала с обыском в дом Челдыева в селе Кобань и обратила внимание на подозрительный холмик в углу участка, выбивающийся из общего ландшафта.

Мужчина признался, что там похоронил тело жены, но заявил, что не причастен к ее смерти: она якобы упала и неудачно разбила голову.

"На вопрос, что это, Чальдиев стал вести себя нервно и практически сразу сознался, что закопал там свою бывшую супругу", - рассказал источник kp.ru ("Комсомольская правда").

Позднее Чельдиев написал явку с повинной и во всем признался. По его словам, он поругался с супругой и ударил ее по голове каминной кочергой, проломив череп.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании Чельдиеву меры пресечения.

Игорь Чельдиев занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. Его уволили из прокуратуры после видеоинтервью за критику тогдашнего прокурора Игоря Векшина.

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