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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

11:43
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Она шокировала гостей новой прической

Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов. 
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Бракосочетание состоялось 13 февраля. На регистрацию Ленина пришла в одном платье, а на вечеринку в ресторане - в другом. Как пишет Sobesednik.ru, второй наряд обошелся ей в 10 миллионов рублей. Платье украсили цветами ручной работы с бисером и драгоценными камнями. "Я хочу быть самой красивой невестой на свете!" - так, по данным портала, Ленина сказала дизайнеру. 

Перед торжеством Лена Ленина сменила имидж. Гости увидели светскую львицу с мальчишеской стрижкой. По словам Лениной, новая прическа ознаменовала собой новую полосу в ее жизни.

"Звездные товарищи, которые приехали на празднование в ресторан, были шокированы. А мне нравится - голове легко", - написала она в Instagram, выложив фото с торжества. 

- Шикарная! И со стрижкой очень круто, - пишут в комментариях. 

- Поздравляю! Прическа с тортом - бомбы. 

- Платье нереальное! Одно из самых лучших за последние годы из звездных свадеб!

- Вы остригли свои роскошные волосы? Ооо...

- Вы роскошны.

- Леночка, я до последнего не верила, что Вы сделаете этот шаг.

По словам Лениной, на праздник приехали певица Лариса Долина, экс-боксер Костя Цзю, продюсер Бари Алибасов, актрисы Наталья Бочкарева, Эвелина Бледанс, Жанна Эппле и многие другие. 

Как пишет wday.ru, в студенческие годы Ленина родила сына Климентия. В 2012 году она вышла замуж за бизнесмена Паскаля Флорана-Эдуарда. В 2014 году Ленина сообщила, что разводится с супругом. 

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