Задержание в Подмосковье финансиста боевиков сняли на видео

Преступник собрал 25 миллионов рублей

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали финансиста боевиков. Как сообщили в ведомстве, он собрал на нужды террористов 25 миллионов рублей. Видео задержания публикует "ТВ Центр".

Член законспирированной ячейки переправлял деньги запрещённой в России группировке "Исламское государство". Правоохранители раскрыли преступную схему и пресекли деятельность финансиста боевиков.

В операции принимали участие специалисты Росфинмониторинга и сотрудники МВД. У задержанного изъяли мобильные телефоны, кредитные карты и различные документы. Возбуждено уголовное дело.

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