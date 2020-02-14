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Как снизить давление без таблеток за 15 минут

11:46
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Кардиолог дал несколько действенных советов

Немецкий кардиолог рассказал о способе снизить артериальное давление за 15 минут без лекарственных препаратов.

Чтобы держать давление в норме, нужно регулярно заниматься физическими упражнениями и правильно питаться, так как зачастую именно избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание приводят к ненормальным показателям давления.

Например, ежедневная прогулка в течение 15 минут поможет снизить давление на 5-8 миллиметров ртутного столба, заявил директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Мартин Холле.

Каждый лишний килограмм повышает нагрузку на сердце и сосуды. Поэтому следует тщательно следить за своим питанием. врач рекомендовал сократить употребление колбасы, хлеба, сыра, соли и увеличить количество овощей в своем рационе.

Похудение может снизить давление на 5 - 10 миллиметров ртутного столба, передает газета "Известия".

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