Машины с рыбаками ушли под лед возле Хабаровска

Два человека погибли

Возле Хабаровска два автомобиля провалились под лёд, когда пересекали реку Амур в запрещённом месте. Два человека погибли.

ЧП произошло, когда мужчины возвращались с рыбалки. Всего на лёд выехали три машины. В 50 метрах от берега они не заметили полыньи. Один из рыбаков успел выбраться из окна. Водитель ещё одной машины вовремя объехал опасный участок. Сейчас спасатели обследуют место происшествия и затонувшие автомобили.

Как отмечают сотрудники МЧС, сейчас выезд на лёд запрещён. Инспекторы ГИБДД постоянно патрулируют береговую линию.



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