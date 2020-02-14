Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ

Старший лейтенант отправил супруге почти 200 сотни писем

В Главархиве столицы по случаю Дня всех влюбленных представили любовные письма участника Великой Отечественной войны, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского. С фронта он отравил любимой жене Людмиле Емельяновой почти две сотни писем.

Их история любви началась незадолго до войны, когда оба были школьниками. После окончания школы Бориса направили во 2-е Саратовское танковое училище. В декабре 1942 года он получил звание младшего лейтенанта, а в апреле 1943 года уже командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. Подруга Бориса, Люся, также мечтавшая послужить Родине, поступила в Московский авиационный институт.

Письма Бориса любимой из училища были полны надежд и легкой грусти, пишет "Вечерняя Москва". В них он вспоминал о днях, проведенных вместе с любимой девушкой, а также выражал надежду, что скоро сможет быть вместе с ней. Во время отпуска в Москве в промежутках между боями Борис с Людмилой решили пожениться.

21 января 1945 года Дмитриевский отправил жене письмо, которое заканчивалось словами "Жди, и я вернусь". Это было его последнее послание. 11 марта Борис Дмитриевский во время наступления в районе городов Диршау и Нойштадт получил тяжелое ранение и вскоре скончался.

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