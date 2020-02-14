В Москве стартует новый сезон занятий "Бизнес-уикенд"

Тренинги пройдут в 12 районах города

Новый сезон проекта "Бизнес-уикенд", на котором школьники и студенты смогут познакомиться с азами предпринимательства, стартует в Москве. В этом году тренинги пройдут в 12 районах города, после чего будут организованы занятия на общей площадке. Такое нововведение связано с популярностью бизнес-уикендов и большим количеством желающих в них поучаствовать.

Кроме того, такой формат позволит уделить больше внимания разбору территориальных особенностей бизнеса. Первые однодневные тренинги пройдут 15 и 22 февраля.

"Мы стараемся способствовать предпринимательской грамотности и поддерживать молодых бизнесменов. На это и направлен "Бизнес-уикенд". В первом полугодии пройдут вводные тренинги в 12 районах Москвы. Затем будут организованы четыре углубленных семинара по поиску бизнес-ниши. Самых заинтересованных и мотивированных участников также ждут занятия в так называемом преакселераторе, где они смогут подробно разобрать свои идеи", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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