Кремль назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

Ранее СМИ написали об их встрече в Омане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не ездил в Оман на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вранье", - передает РИА Новости ответ спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Опровергла факт встречи и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она подчеркнула, что ее хозяин и Патрушев действительно никогда не встречались и не виделись.

Накануне программа "Схемы: коррупция в деталях" опубликовала расследование, в котором говорилось, что Патрушев прилетал в оманский город Маскат, когда там отдыхал Зеленский. Затем украинский президент якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев.

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