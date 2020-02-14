Звезда "Реальных пацанов" лишилась денег из-за мошенников

Ее убедили скачать мобильное приложение

32-летняя актриса Зоя Бербер, которая сыграла в сериале "Реальные пацаны", стала жертвой телефонных мошенников.

13 февраля актрисе позвонил человек, который представился сотрудником Сбербанка. Он сообщил, что ее банковский счет заблокировали после перевода денег и что ее телефон необходимо проверить на вирусы.

Зою Бербер убедили скачать мобильное приложение, которое, как она потом поняла, стало управлять ее телефоном. В итоге она лишилась денег. "Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег", - написала она в Instagram, не уточнив похищенную сумму.

"Мошенники бывают очень изобретательными, - написал ей в комментариях представитель Сбербанка. - Нам жаль, что произошла такая ситуация. Проверим, что можно сделать".

14 февраля Бербер сообщила, что День святого Валентина она проведет в очередях в банке и полиции.

Большинство интернет-пользователей посочувствовало актрисе. Некоторые рассказали, что тоже сталкивались с таким мошенничеством. Не обошлось, правда, и без критики. Звезду упрекнули в излишней доверчивости. Бербер объяснила, что попала в ловушку из-за усталости и напряженного рабочего графика.

- Кошмар, - пишут в Сети.

- Зоя-Зоя, ну как так.

- Зоя верит людям.

- Слушайте, этот кидняк стар как мир, ему как минимум лет 10.

- Надеюсь, что все у тебя образуется и все разрешится. К сожалению, сейчас многие с этим сталкиваются.

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