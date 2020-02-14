В Челябинске полыхает склад с пластиковой посудой (видео)

Пожар тушат по максимальному уровню сложности

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды.

Сообщение о пожаре в здании на Троицком тракте, 73/2 поступило в 12:34. Ему присвоен четвертый, максимальный для Челябинской области, ранг сложности. Площадь возгорания – 2,5 тысячи квадратных метров, клубы дыма видны за несколько километров.

"Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы. На месте находится руководство Главного управления МЧС России по Челябинской области", - сказали в главке МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Цех находится на выезде из города, по соседству жилых домов нет, пишет издание 74.ru.

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