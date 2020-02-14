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Бывший пресс-секретарь Медведева стал его помощником в Совбезе

12:43
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Указ подписал Владимир Путин

Владимир Путин назначил Олега Осипова помощником заместителя председателя Совета безопасности. Ранее он был пресс-секретарем Дмитрия Медведева, когда тот занимался пост премьер-министра.

Документ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, помощниками заместителя председателя Совбеза назначены Сергей Соболев и Михаил Тринога.

Олег Осипов стал пресс-секретарем Дмитрия Медведева в сентябре 2018 года, когда тот возглавлял российское правительство. До своего назначения был первым заместителем главного редактора "Россия сегодня".

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Олег Осипов и Дмитрий Медведев (справа)
Олег Осипов и Дмитрий Медведев (справа)
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