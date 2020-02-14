Малинин на годовщине свадьбы растрогал жену до слез

Он поблагодарил ее за счастливую жизнь

Александр и Эмма Малинины отметили 30-летие совместной жизни. Во время праздничного застолья певец произнес трогательную речь в адрес возлюбленной.

"Я тебе благодарен за подаренную мне счастливую жизнь. Благодарю Бога за то, что он послала тебя мне. Я в этой жизни считаю себя абсолютным ребенком и беспомощным человеком, и если не ты, я просто не знал бы как жить!" - сказал Малинин, обращаясь к супруге.

Он признался, что полюбил Эмму не с первого взгляда. Любовь пришла постепенно, но она до краев заполнила его сердце. Малинин сказал, что именно с Эммой он сполна ощутил счастье отцовства. "Я не хочу никакой другой любви", - заявил артист.

Эмма Малинина расчувствовалась не на шутку. "Я сейчас заплачу", - сказала она. На последних словах мужа она встала со стула. Муж поцеловал ее в нос и щеки. "Горько", - закричали участники застолья.

Интернет-пользователи пожелали Малининым долгих и счастливых лет совместной жизни. Многих растрогали искренние слова певца.

- Трепетно, нежно и от самого сердца! - пишут в комментариях к видео, опубликованному в Instagram звезды.

- Ну красивые! Ну классные! Ой ну женушку Малинин нашел - счастливчик.

- Какие же красивые слова!

- Ромео.

- Ради этих моментов стоит жить...

- Любовь спасет мир. Счастья вам!

Напомним, что до встречи с Эммой певец был женат дважды. Первая супруга подарила ему сына, вторая - дочь. Александр и Эмма поженились в 1990 году. Артист усыновил ребенка своей возлюбленной от предыдущих отношений. В 2000 году у пары родились двойняшки Фрол и Устинья.

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