Определен объем средств на голосование по поправкам в Конституцию

Он должен быть сопоставим с президентскими выборами

Правительство России должно оперативно выделить деньги Центризбиркому для организации проведения голосования по поправке в Конституцию.

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что объем средств не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года. Как сообщает РБК, на них выделили 17,69 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, ЦИК планирует разработать мобильное приложение, позволяющее изучить все предлагаемые в Конституцию поправки. Об этом газете "Коммерсант" сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Накануне Путин согласился сделать день голосования по поправкам в Конституции выходным.

Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное

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