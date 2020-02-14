ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определен объем средств на голосование по поправкам в Конституцию

12:59
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Он должен быть сопоставим с президентскими выборами

Правительство России должно оперативно выделить деньги Центризбиркому для организации проведения голосования по поправке в Конституцию.

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что объем средств не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года. Как сообщает РБК, на них выделили 17,69 миллиарда рублей

Ранее стало известно, ЦИК планирует разработать мобильное приложение, позволяющее изучить все предлагаемые в Конституцию поправки. Об этом газете "Коммерсант" сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Накануне Путин согласился сделать день голосования по поправкам в Конституции выходным.

Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.