ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бросившую у "Парка Победы" младенца мать допросили с помощью переводчика

13:18
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Женщина плохо говорит по-русски

Следователи допросили женщину, которая два дня назад бросила своего двухмесячного ребенка в переходе метро возле станции "Парк Победы".

Подозреваемой оказалась 29-летняя приезжая, плохо говорящая по-русски. Для допроса пришлось привлечь переводчика.

"Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", - объяснила свой поступок мать.

12 февраля сотрудники московского метро обнаружили завернутого в одеяло двухмесячного мальчика в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы". Малыша отправили в больницу, врачи не нашли у него никаких заболеваний.

Мать мальчика задержали на следующий день в столичном районе Дорогомилово. СКР по Москве возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Новорожденный
Новорожденный
Бросившую у "Парка Победы" младенца мать допросили с помощью переводчика
Бросившую у "Парка Победы" младенца мать допросили с помощью переводчика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.