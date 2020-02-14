Бросившую у "Парка Победы" младенца мать допросили с помощью переводчика

Женщина плохо говорит по-русски

Следователи допросили женщину, которая два дня назад бросила своего двухмесячного ребенка в переходе метро возле станции "Парк Победы".

Подозреваемой оказалась 29-летняя приезжая, плохо говорящая по-русски. Для допроса пришлось привлечь переводчика.

"Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", - объяснила свой поступок мать.

12 февраля сотрудники московского метро обнаружили завернутого в одеяло двухмесячного мальчика в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы". Малыша отправили в больницу, врачи не нашли у него никаких заболеваний.

Мать мальчика задержали на следующий день в столичном районе Дорогомилово. СКР по Москве возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

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