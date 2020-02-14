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Иностранные лекарства для онкобольных станут доступнее

14:43
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Правительство намерено снять ограничения

Необходимо сделать всё, чтобы онкобольные дети были обеспечены нужными лекарствами. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам оказания медицинской помощи.  

Глава кабмина сообщил, что правительство разработало ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением онкологии. Отметив, что родители тяжелобольных детей и врачи часто жалуются на дефицит лекарств, Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору проводить мониторинг рынка жизненно важных препаратов и оперативно информировать министерство здравоохранения.

Кроме того премьер напомнил, что в России благодаря поддержке фармацевтических компаний сейчас производятся качественные лекарства, которые можно купить по доступным ценам. Однако нередко возникают ситуации, когда для успешного лечения необходимы и зарубежные препараты.

"В этих случаях в приоритете, мы все понимаем, должна быть не страна происхождения препарата, а эффект для пациента. Особенно, если этот пациент — маленький ребенок. Предлагаю, чтобы министерство здравоохранения и Росздравнадзор проанализировали детально эту ситуацию. По итогам этой работы мы примем целый ряд решений, и я собираюсь подписать соответствующий протокол этих поручений. Важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов", - заявил Мишустин.
 

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