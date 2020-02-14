Градус накаляется: в Антарктике установилась небывалая жара

Столбики термометров впервые в истории поднялись выше +20

Аномально тёплая погода зафиксирована в Антарктике - почти +21 по Цельсию. Таким образом, побит предыдущий рекорд 40-летней давности. На белом континенте сейчас жарче, чем в Мадриде, отмечает "ТВ Центр".

Данные получены со станции удалённого мониторинга. Она установлена на одном из прилегающих островов. Бразильские учёные, которые первыми увидели эти цифры, назвали их "невероятными", а ситуацию опасной.

В Антарктике температура растёт очень быстро. За полвека там потеплело примерно на 3 градуса. А ледники сейчас тают в 5 раз быстрее, чем 30 лет назад. Эти процессы связаны со сдвигами океанских течений и колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Теплеет и на всей планете. По данным НАСА, в 2019 году средние температуры оказались почти на градус выше, чем аналогичные показатели прошлого века. Изменение климата представляет угрозу, прежде всего, для жителей прибрежных районов. В наибольшей опасности - острова, два из них в Индонезии уже ушли под воду в январе.

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