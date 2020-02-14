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Собянин рассказал о развитии общественного транспорта в 2020 году

15:04
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Обновление подвижного состава продолжится

В этом году столичный метрополитен получит более 600 вагонов "Москва", в том числе модификации "20-20". Это событие уже называют главной транспортной премьерой года, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Тестирование планируют начать уже в марте. Основные изменения подсказали сами пассажиры. Так, внутри вагонов будут обновлены сиденья, поручни и полы. В отделку интерьеров добавят цвета линии метро, по которой они будут ходить.

Также в этом году будут закуплены новые поезда для Московских центральных диаметров и более 300 электробусов, которые выйдут на маршруты на севере столицы. А ещё "Мосгортранс" планирует получить почти полторы тысячи автобусов экологического класса Евро-5 с низким уровнем пола.

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