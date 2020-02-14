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Пьяный пациент избил фельдшера скорой в Москве (видео)

14:22
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Успокоить дебошира смогла только полиция

На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил  фельдшера скорой помощи. Видео публикует ТВЦ.RU.

Бригада медиков приехала по вызову в дом на улице Амундсена. Там в подъезде на полу без сознания лежал неизвестный мужчина. Во момент оказания помощи он очнулся и стал вести себя неадекватно. Успокоить дебошира смогла только полиция.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении. Медработнику оказана помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Избиение фельдшера скорой помощи
Избиение фельдшера скорой помощи
Избиение фельдшера скорой помощи
Избиение фельдшера скорой помощи
Избиение фельдшера скорой помощи
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