Три семьи остались без домов под Серпуховом из-за экс-главы района

Свое право на землю они оспаривают в суде

Строить или не строить? Ответ на этот пытаются найти сразу три подмосковные семьи. Они приобрели участки, начали возводить дома, но теперь вынуждены процесс остановить, поскольку неожиданно выяснилось, что, хоть сделка и была оформлена добросовестными приобретателями по всем правилам, к документам есть вопросы.

Еще недавно эти три семьи даже не были знакомы, сейчас стали друзьями. По несчастью. Их связала мечта построить дом под Серпуховом и иск от прокуратуры с требованием признать договоры купли-продажи земельных участков недействительными. Юрий Кармозин, который продал участки этим семьям, оказался доверенным лицом экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Красногорский суд в прошлом году признал его виновным в мошенничестве. И как следствие - вынес решение об обращении незаконно нажитого имущества в доход государства. Но на момент покупки земли семьи и знать не знали об этой истории.

"Мы получили разрешение на строительство. Администрация Серпухова, новый глава Серпуховского района, после Шестуна который был, своим постановлением нам присвоил адрес", - говорят пострадавшие.

Также аккуратно к покупке подошли и две другие семьи - Бурцевы и Соколовы. У всех по 12,5 соток. Но это не спасло их от иска Серпуховского городского прокурора. В конце прошлого года на основании решения Красногорского суда он потребовал изъять их участки.

Семье Бурцевых с двумя детьми приходится ютиться на съемной квартире. В планах был переезд в свой дом уже в этом году, но теперь не знают, есть ли смысл его достраивать.

"Мы специально хотели жить только в деревне. Мы не рассматривали СНТ, мы не рассматривали коттеджные поселки. На строительство дома мы потратили материнский капитал", - говорит Анна Бурцева.

Соколовы запланировали начать грандиозное строительство этой весной. Уже подготовили проект дома. И теперь, как и все, в замешательстве. Предполагают, что такое недоразумение произошло из-за технических ошибок. В иске указаны участки по 25 соток. Тогда как на самом деле перед продажей их поделили пополам.

"Покупали мы в 2018 году. А иск был подан в 2019-м. И прокуратура, Генеральная прокуратура, почему-то внесла тот большой участок, который принадлежит Кармозину. Вместо того чтобы проверить данные и узнать, что этого участка больше нет. И он Кармозину уже не принадлежит", - объясняет Владимир Соколов.

Для юристов в этом деле все очевидно.

"Данные ответчики являются добросовестными приобретателями. Сделки были действительные купли-продажи. Они не были фиктивными. Они были возмездные. С применением всех мер предосторожности при приобретении данного земельного участка", - говорит адвокат Антон Юмашев.

Но пока суд будет разбираться в материалах делах, семьи с детьми останутся в непростой ситуации. Ведь строить дома на оспариваемых участках - это как играть в рулетку.

Екатерина Гоголева, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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